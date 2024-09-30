Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Dünyanın "kalbi" Türkiye'de attı | Sağlık Haberleri

        Dünyanın "kalbi" Türkiye'de attı

        Türk cerrahlar tarafından göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastanın canlı yayında gerçekleştirilen kalp ameliyatı, yurt içi ve dışında 300'den fazla hekim tarafından izlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın "kalbi" Türkiye'de attı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonları izleyen ve ameliyatlara eşlik eden hekimler, canlı yayında sorular sorarak, ameliyat tekniğine ilişkin bilgi aldı.

        Prof. Dr. Durdu, dünyada ve Türkiye'de kalp hastalıklarının, ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

        Kalp cerrahisinde gelişen teknoloji ve robotik uygulamalarla birlikte özellikle hastaların konforunu sağlayan, açık ameliyat yapılmadığından kan nakli ve enfeksiyon riskini azaltan, erken taburculuk imkanı veren yeni uygulamaların yapılmaya başlandığını dile getiren Durdu, bu tip operasyonların Türkiye'de de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Gelişen teknolojiyle, kalp sağlığı konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Durdu, tedavide devrim niteliğindeki yeniliklerin hastaların konforunu artırdığını anlattı.

        Türkiye'nin de bu alanda önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Prof. Dr. Durdu, "Dünyayla paralel olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve hatta bazı alanlarda da öne geçmiş vaziyetteyiz. Bu alanlardan biri de kalp damar cerrahisidir" diye konuştu.

        Durdu, bu alanda, küçük kesiyle kapalı yöntemle gerçekleştirilen "minival invaziv" olarak isimlendirilen tekniğin dünyada sayılı merkezde uygulandığını ifade etti.

        "TÜRKİYE, DÜNYA GENELİNDE KALP CERRAHİSİNDE ÖRNEK ALINAN ÜLKELERDEN BİRİ"

        Türkiye'nin özellikle kalp cerrahisi alanında dünya ile yarıştığını ve robotik ile minimal invaziv tekniklerin yaygın kullanımının bu başarıda kilit rol oynadığını vurgulayan Durdu, şunları kaydetti: "Kalp cerrahisinde teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak, hem hasta konforunu hem de tedavinin başarısını yükselttik. Türkiye, kalp cerrahisinde özellikle minimal invaziv ve robotik cerrahide artık gündem belirleyen, izleyici pozisyonun çıkmış, uygulayıcı ve öğretici pozisyonuna gelmiştir. Artık Türkiye, dünya genelinde kalp cerrahisinde örnek alınan ülkelerden biri. Bundan gurur duyuyoruz."

        REKLAM

        ROBOTİK/MİNİMAL İNVAZİV KALP CERRAHİSİ ZİRVESİ

        Bu yıl 3'üncüsü yapılan "Robotik/Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Zirvesi: Kalp Cerrahisinde Paradigma Değişimi ve Kalp Takımı" başlıklı zirveye, yurt içinden gelen hekimlerin dışında 10 ülkeden alanında uzman cerrahların katıldığı bilgisini veren Durdu, kalp cerrahisinde teknolojinin hızla ilerlediğini ve bu yeniliklere adapte olabilmek için genç cerrahların eğitimine büyük önem verilmesi gerektiğini bildirdi.

        Durdu, "Bu zirve, yeni nesil cerrahlarımızın en son teknolojilerle tanışması ve kendilerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sundu" dedi.

        "TÜRKİYE, DÜNYADA İLK ÜÇTE"

        Prof. Dr. Durdu, kapalı cerrahi ve robotik uygulamaların, açık cerrahiye göre hastaya önemli konfor sağladığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "En önemli avantaj, ameliyat esnasında kullanılan yüksek teknolojik ürünlerle ameliyatın kalitesi artıyor ve açık cerrahinin yaratabileceği tüm komplikasyonlardan korunulabiliyor. Göğüs kafesi açılmadığından yara izi az oluyor, enfeksiyon gelişme riski büyük oranda ortadan kalkıyor, kanama riski azalıyor, ameliyata bağlı akciğer problemleri görülmüyor, kan nakli ihtiyacı duyulmuyor ve hastanede yatış süresi çok kısalıyor. Sosyoekonomik ve psiko-sosyal açıdan da avantaj sağlanıyor."

        Bu ameliyat tekniğinde Türk cerrahların dünyada önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Minimal invaziv koroner cerrahi ve robotik cerrahisinde Türkiye, dünyada ilk üçte. Ülkemiz, birçok Avrupa ülkesinden ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlerin önüne geçti. Türkiye, sağlık turizminde de bir marka değere sahip ve her yıl çok sayıda yabancı hasta ülkemize geliyor. Kalp cerrahisi için de özellikle Körfez ülkelerinden ülkemize kapalı ameliyatlar için gelen hastalarımız var. Yine Almanya, İsveç, Norveç hatta Ukrayna ve Rusya'dan gelen hastalar mevcut."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı