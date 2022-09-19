Özbek, Rapid Wien'den transfer edilen ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir hakkında soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"TFF İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var."