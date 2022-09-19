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Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını söyledi

Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması imzalarken Başkan Dursun Özbek imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, Rapid Wien'den transfer edilen ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir hakkında soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"TFF İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var."

"KAZANILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum."

AVUSTURYA'DA 4 MAÇA ÇIKTI

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı.

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