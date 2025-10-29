Habertürk
        Düşen yıldırım evi yaktı!

        Düşen yıldırım evi yaktı!

        Çorum'da yıldırım isabet eden iki katlı evde yangın çıktı. Olayda binanın çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi

        Giriş: 29.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:35
        Düşen yıldırım evi yaktı!
        Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Celilkırı köyünde Halil D'ye ait iki katlı evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

