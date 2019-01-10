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İş Sanat Kibele Galerisi, heykel sanatçısı Maria Kılıçlıoğlu’nun “Evrenin Nabzı” retrospektif sergisiyle sanatseverleri düşlerin dünyasına davet ediyor.
Doğu Avrupalı ünlü Bulgar heykeltıraş Dimitir Dimov’un kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, dört yaşına geldiğinde babasının heykel atölyesine gitmeye başladı. Oyuncakları heykel hamuru, balmumu, bronz olan Kılıçlıoğlu, üç boyutlu nesne yaratmanın mucizesini küçük yaştan itibaren deneyimledi.
Aldığı eğitim sebebiyle Batı’ya dönük yüzünü yıllar içerisinde Mezopotamya’ya çevirerek sanat yaşamında yeni arayışlara yöneldi. İlk çalışmaları olan Ana, Şeytan, Melek, Öpücük gibi eserler, sanatçının form arayışının bir temsili oldu.
Taş, balmumu ve bronz kullanarak ürettiği heykelleri ile Helenistik tarzda çok sayıda esere imza attı. Sürrealist ve fantastik öğeler kullanarak ürettiği eserleri onun düş gücü ile birleşerek sanatına farklı ve özgün bir yorum katmıştır.
Sanat hayatı boyunca çok sayıda sergi açan Maria Kılıçlıoğlu’nun “Evrenin Nabzı” retrospektif sergisi 9 Ocak – 23 Şubat 2019 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.
MARIA KILIÇLIOĞLU HAKKINDA
1958 yılında Bulgaristan’ın Sofya kentinde dünyaya gelen Maria Kılıçlıoğlu, henüz dört yaşındayken heykeltıraş babası Dimitir Dimov’un atölyesine gitmeye başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil bölümünde eğitim alan Kılıçlıoğlu, 1985’te şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümünden mezun oldu.
Hobi Sanat Galerisinde ilk kişisel sergisini 1989 yılında açtı. Bunu Artium Sanat Galerisi, İş Bankası Erenköy Sanat Galerisi, Minyatür Sanat Galerisi, Salih Zeki Sanat Galerisi, Ekosreda Galeri, Opera Sanat Galerisi, Mövenpick Sanat Galerisi, Ayvalık Belediye etkinliği Resim Sergisi, Meb Sanat Galerisi, Ortaköy Sanat Merkezi, Art and Life Sanat Galerisi ve İstanbul Üniversitesinde açtığı sergiler izledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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