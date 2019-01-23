Olay dün Düzce, Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nde meydana geldi. Kayınvalidesinin muayene olması için internet aracılığı ile sıra alan Emirhan A., saat 11.40'daki randevusuna kayınvalidesini saat 13.30'da götürdü. Emirhan A., kapıda bulunan sekretere kayınvailedisini içeriye almasını söyledi. Ancak randevusuna geç kalan Emirhan A.´dan önce biri gebe ve biri de engelli hastanın içeri alınacağı, kayınvalidesinin daha sonra muayene odasına alınacağı söylendi.

Bunun üzerine "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek içeri girmeye çalışan Emirhan A.,´nın bu tavrından sonra hastanede beyaz kod alarmı verildi. Beyaz kod alarmı verildiğini duyan Emirhan A., "Beyaz Kod verirseniz verin. Ben Bakan yeğeniyim" diyerek odaya girdi ve muayenede olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Direnç Yılmaz´ı tutarak kapıya çarptı. Sol omzu çıkan Uzman Doktor Yılmaz, 6 gün iş göremez raporu aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından göz altına alınan Emirhan A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TABİP ODASI SALDIRIYI KINADI

Olayla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu, "Saldırıyı kınıyor, saldırganın yargılanıp gereken cezayı almasını diliyoruz. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanına saldırı nedeni olamaz. Şiddet çözüm yolu değildir. Sağlık sisteminin en önemli iki bileşeni sağlık çalışanları ve hastalardır. Herkesin iyice düşünmesi ve sağlık hizmeti sunanları karşılaştıkları sorunların sorumlusu olarak görmekten ve çözümü onlara şiddet uygulayarak bulacaklarını sanmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Tabip odası olarak süreci izleyeceğiz ve meslektaşımızın hak arayışında yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.