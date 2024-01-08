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        Bakan Uraloğlu : Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:55
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        Bakan Uraloğlu : Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık (2)
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        BAKANURAOĞLU DÜZCE´YE YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen toplantının ardından Düzce Valiliği´ndeki İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Düzce´de Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız işler var. Düzce´de şimdiye kadar yaklaşık 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapmışız. Bolu Dağı Tüneli'ni bu dönemde bitirerek trafiğe açtık. Bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilometreden 176 kilometreye çıkarmışız. 77 kilometre olan bütümlü, karışık yol uzunluğumuzu 218 kilometreye çıkarmışız. Birçok tünel, köprü gibi ihtiyaçları karşılamışız. Ana arterde bulunan Düzce´nin öncelikle Doğu-Batı istikametindeki bölünmüş yol ve otoyol ihtiyacını karşıladık. Bunun haricinde yine Karadeniz´e de Akçakoca yolunu bitirerek trafiğe açtık. Ereğli yolu, Kuzey çevre yolu birinci etabı bitti. İkinci etap projesi var. Biraz zaman alacağı için onu kısa vadede Melen boyundan çevre yoluna başlayacağız. Orası da ana arter olacak. Gölyaka, Çoban ve Kervan kavşağı gibi çok projemize çalışmalara devam ediyoruz. İlimizin yöneticileri ile beraber genel bir koordinasyon yaptık ve ilimizde neler yaptık, ihtiyaçları nelerdir kısa vadede çözümler bulacağız. Özellikle kış döneminde vatandaşlarımız nasıl rahat ulaşım sağlar konusunda konuştuk" dedi.

        ESNAFI ZİYARET ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl binasına yaya olarak gitti. Bu sırada Atatürk Bulvarı üzerinde esnafları ziyaret eden Uraloğlu, esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu.

        BELEDİYE, AK PARTİ VE MHP´YE ZİYARET

        Bakan Uraloğlu, valilik programının ardından Düzce Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı´nı ziyaret ettikten sonra Düzce´den ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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