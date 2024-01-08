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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:18
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Düzce'deki programları kapsamında valiliği ziyaretinde Vali Selçuk Aslan ve kurum müdürlerince karşılanan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak etti.

        Bakan Uraloğlu, toplantı çıkışı gazetecilere, Bakanlığın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce sürdürülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi"ne Düzce'nin dahil olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

        Katkıları için Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür eden Uraloğlu, şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yaptıklarını bildirdi.

        Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin bu dönemde bitirilerek trafiğe açıldığını anımsatarak, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 79 kilometreden 176 kilometreye çıkarmışız. Yine 77 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplama uzunluğumuzu 218 kilometreye çıkarmışız. Birçok köprü, tünel vesaire ihtiyaçlarını karşılamışız. Tabii ana arterde bulunan Düzce'mizin öncelikle doğu batı istikametindeki bölünmüş yol ve otoyol ihtiyacını karşıladık. Bunun haricinde de Karadeniz'e inen Akçakoca yolunu bitirerek trafiğe açtık. Ereğli yolu yine bitirdiğimiz yollardan." diye konuştu.

        Düzce Kuzey Çevre Yolu'nun birinci etabını bitirerek trafiğe açtıklarını, ikinci etap projesinin de şehri genel anlamda rahatlatacağını anlatan Uraloğlu, Gölyaka Köprülü, Kervan ve Çoban kavşakları gibi birçok projeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Uraloğlu, il koordinasyon toplantısında ilde yapılan yatırımları, ihtiyaçları, vatandaşları rahatlatacak çalışmaları ele aldıklarını ve planlama çerçevesinde hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

        Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından D-100 kara yolu üzerinde yapılması planlanan üst geçit projesini yerinde inceledi.

        Belediye Başkanı Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu makamlarında ziyaret eden Uraloğlu, Atatürk Bulvarı'nda esnaf ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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