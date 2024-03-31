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        Muhtar adaylarının yakınları kavga etti, polis biber gazlı müdahalede bulundu

        DÜZCE'depolis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:45
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        Muhtar adaylarının yakınları kavga etti, polis biber gazlı müdahalede bulundu
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        DÜZCE'depolis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı.

        Olay, öğle saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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