Düzce'de aday tanıtımı yapan paramotor elektrik tellerine takıldı
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş ile uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş ile uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı.
Kentte bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan B.E'nin kullandığı paramotor, havada arıza yaptı.
Arapçiftliği Mahallesi mevkisinde irtifa kaybeden paramotor, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten sarkarak inen pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan elektrik kesintisi yaşanan mahallede arızanın giderilmesi için ekipler çalışma yürütüyor.
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