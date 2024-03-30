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        Düzce'de aday tanıtımı yapan paramotor elektrik tellerine takıldı

        Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş ile uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:08
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        Düzce'de aday tanıtımı yapan paramotor elektrik tellerine takıldı
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        Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş ile uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı.

        Kentte bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan B.E'nin kullandığı paramotor, havada arıza yaptı.

        Arapçiftliği Mahallesi mevkisinde irtifa kaybeden paramotor, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten sarkarak inen pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Öte yandan elektrik kesintisi yaşanan mahallede arızanın giderilmesi için ekipler çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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