Düzce'de 132 bin 200 makaron ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir eve düzenlenen operasyonda 132 bin 200 makaron, 2 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

Düzce'de bir evde 132 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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