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        Düzce'de 132 bin 200 makaron ele geçirildi

        Düzce'de bir evde 132 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:22
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        Düzce'de 132 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Düzce'de bir evde 132 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bir eve düzenlenen operasyonda 132 bin 200 makaron, 2 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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