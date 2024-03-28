Düzce'de dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi verilecek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, "Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi" protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.