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        Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:51
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        Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsü kaldırma işlemlerinin sürdüğü otoyolun Ankara-İstanbul istikametindeki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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