BBP Genel Başkanı Destici, Düzce'de iftar programına katıldı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır." dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi girişinde partililer tarafından karşılanan Destici, mehter eşliğinde BBP Belediye Başkan adayı Erol Bayraktar'ın düzenlediği iftar programının yapılacağı Kaynaşlı Kızılay Toplum Merkezi'ne geçti.

Burada vatandaşlarla sohbet edip iftar yemeği dağıtan Destici, oruçların açılmasının ardından yaptığı konuşmada, kendileri huzur ve güven içerisinde iftar ve sahur yaparken Doğu Türkistan'dan Filistin'e yeryüzünün pek çok masum coğrafyasında kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini belirtti.

Destici, bu coğrafyalarda insanların katledilmeye, soykırıma tabi tutulmaya devam ettiğine değinerek, "Bunun için Cenabıhakk'a niyazımız, Ramazan-ı Şerif hürmetine, yapılacak dualar hürmetine, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmen ellerine kadar bütün bu masum coğrafyalardaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları kurtuluşa ve esenliğe eriştirsin." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisinin kurulduğu 1993'ten bu yana her zaman devletinin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin kardeşliğini, refahını ve güvenliğini savunduğunu dile getiren Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde de sonrasında da bu ilkelerle hareket edildiğini anlattı.