Akçakoca'da balık fiyatları düştü

Karakaş, tezgahtaki fiyatların 70 ila 250 lira arasında değiştiğini aktararak, balıkçıların çok az avlanmaya çıktığını ve sezon sonuna gelindiğini sözlerine ekledi.

Bazı balık türlerinin yüzde 60 ucuzladığını belirten Karakaş, "Ramazan ayının girmesinden itibaren balık fiyatlarında yarı yarıya düşüş söz konusu." ifadesini kullandı.

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