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        Akçakoca'da balık fiyatları düştü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:12
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        Akçakoca'da balık fiyatları düştü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, ramazan ayı dolayısıyla tezgahlarda balık fiyatlarının düştüğünü söyledi.

        Bazı balık türlerinin yüzde 60 ucuzladığını belirten Karakaş, "Ramazan ayının girmesinden itibaren balık fiyatlarında yarı yarıya düşüş söz konusu." ifadesini kullandı.

        Karakaş, tezgahtaki fiyatların 70 ila 250 lira arasında değiştiğini aktararak, balıkçıların çok az avlanmaya çıktığını ve sezon sonuna gelindiğini sözlerine ekledi.

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