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        Düzce'de yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı; 17 yaralı

        DÜZCE'deyolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:30
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        Düzce'de yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı; 17 yaralı
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        DÜZCE'deyolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönine giden Efe Tur firmasına 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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