Düzce Üniversitesi'nde Türk Tasavvuf Müziği konseri düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, tasavvuf eserleri seslendirildi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel'in koro şefliğinde icra edilen konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

Konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.