Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesi'nde Türk Tasavvuf Müziği konseri düzenlendi

        Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesi'nde Türk Tasavvuf Müziği konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, tasavvuf eserleri seslendirildi.

        Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel'in koro şefliğinde icra edilen konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

        Konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazıda çıkarılan eserler için müze yapı...
        Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazıda çıkarılan eserler için müze yapı...
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a ve bariyerlere çarptı; 17 yaralı
        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a ve bariyerlere çarptı; 17 yaralı
        GÜNCELLEME - Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
        Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı
        Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı
        Düzce'de yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı; 17 yaralı
        Düzce'de yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı; 17 yaralı