Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde Semih Ş. idaresindeki 34 CU 689 plakalı minibüs, Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey mevkisinde önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 40 BA 413 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Semih Ş, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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