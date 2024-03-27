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        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a ve bariyerlere çarptı; 17 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün aynı yöne giden TIR'a, ardından da bariyerlere çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:55
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        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a ve bariyerlere çarptı; 17 yaralı
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        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün aynı yöne giden TIR’a, ardından da bariyerlere çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Beyköy beldesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Efe Tur firmasına ait Ahmet Işık yönetimindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Murat Sönmezyiğit’in kullandığı 78 BR 941 plakalı TIR’a çarptı. Direksiyon kontrolünü kaybolduğu otobüs, daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Araçta sıkışan yolcu otobüsünün şoförü Ahmet Işık, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan sürücü Işık ile muavin Ertuğrul Işık ve yolcular Hatice Demir, Belhude Türker, Engin Yavuz, Özlem Tekyazar, Mehmet Can, Yusuf Ayvaz, Abdullah Salam Muhammed, Selma Bozan, Esengül Bozan, Esra Artçı, Filiz Yıldız, Haydar Avs, Ali Kaya, Nuriye Özel ile ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılıp diğer şeridin de açılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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