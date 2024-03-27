GÜNCELLEME - Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara yönünde seyreden A.I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde önünde seyreden E.B. yönetimindeki 78 BR 971 plakalı tıra çarptı, kontrolden çıkan otobüs refüje girdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste sıkışan muavin E.P. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan muavinin yanı sıra otobüsteki 14 yolcu ile sürücü A.I. ve yedek şoför M.S. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun Ankara-İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
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