Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi
Düzce'de anaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası'nda Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret etti.
Düzce'de anaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası'nda Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret etti.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Kütüphaneyle tanışan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kitapları inceleyerek keyifli vakit geçirdi.
Düzce genelinde haftanın 7 günü hizmet veren kütüphaneler, ramazanda sahura kadar açık tutuluyor.
Öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan kütüphaneler, her yaş grubu bireylerden ilgi görüyor.
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