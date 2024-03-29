Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi

Öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan kütüphaneler, her yaş grubu bireylerden ilgi görüyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı.

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