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        Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi

        Düzce'de anaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası'nda Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:17
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        Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi
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        Düzce'de anaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası'nda Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret etti.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Kütüphaneyle tanışan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kitapları inceleyerek keyifli vakit geçirdi.

        Düzce genelinde haftanın 7 günü hizmet veren kütüphaneler, ramazanda sahura kadar açık tutuluyor.

        Öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan kütüphaneler, her yaş grubu bireylerden ilgi görüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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