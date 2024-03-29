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        Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu

        Düzce'de bir kişi caminin şadırvanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:33
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        Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu
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        Düzce'de bir kişi caminin şadırvanında ölü bulundu.

        Konuralp Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası şadırvan bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin İlyas Ö'ye (65) ait olduğunu tespit ettiği ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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