Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu

Polis ekiplerinin İlyas Ö'ye (65) ait olduğunu tespit ettiği ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuralp Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası şadırvan bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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