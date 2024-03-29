Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başladı

ÖMER ÜRER - İstanbul'da şehir hayatının stresli ortamından kurtulmak için uzun yıllardır yaptığı kuaförlüğü bırakıp Düzce'deki köyüne yerleşen Nuray Onsekiz, aradığı huzuru büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve seracılıkta buluyor.

Evliliği dolayısıyla Çilimli ilçesi Kuşoğlu köyünden ayrılan ve İstanbul'da 28 yıl kadın kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki Onsekiz, emekliliği gelince metropolün stresinden kurtulmak ve çok sevdiği doğada vakit geçirmek için mesleğini bıraktı.

Makine mühendisi eşi ve 2 oğluyla yaklaşık 8 yıl önce köyüne yerleşen Onsekiz, kocasının iş hayatı ve çocuklarının eğitimi dolayısıyla tüm işleri üstlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının gebe düve desteğiyle aldığı 2 inekle besiciliğe başlayan girişimci kadın, hayvan sayısını geçen süre içinde 12'ye çıkardı.

Süt ve et üretimi yaptığı işinde arpa ve yonca yetiştiriciliği için bakanlıktan tohum desteği de alan Onsekiz, yine tarımsal desteklerle kurduğu serada yetiştirdiği sebzeleri satarak gelir elde ediyor. - "Aldığımız destekler bizi rahatlatıyor" Onsekiz, AA muhabirine, uzun süredir hayali olan çiftlik kurma sürecinde yaşadığı olumsuzlukların kendisini güçlendirdiğini söyledi. Eşi çalıştığı ve çocukları da eğitim hayatlarına devam etmek zorunda oldukları için işleri eline aldığını anlatan Onsekiz, "7,5 yıldır verdiğim mücadele sonunda hayvanlarımla ve doğa ile çok mutluyum." dedi.

Onsekiz, çıraklık dönemi hariç usta öğretici olarak 20 yıl bayan kuaförlüğü yaptığını mesleğini bırakıp çiftçiliğe başladığını aktararak, "Doğa ve çiftçilik bana daha cazip geldi. Mesleğimden emekli oldum ve bütün enerjimi buraya harcıyorum." diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli projelerinden destek aldığına değinen Onsekiz, "Ya hibe olarak ya da yüzde 25 desteklemeler aldım. Destekler bizi rahatlatıyor. Bütün masrafları biz yaparsak ek külfetler oluyor. Hayvan kredisi çekiyoruz, tohum destekleri alıyoruz. Bu konuda çok şanslıyız." ifadesini kullandı.