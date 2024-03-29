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        Düzce'de 20 kaçak göçmen yakalandı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 4'ü kadın, 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:50
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        Düzce'de 20 kaçak göçmen yakalandı
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        DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 4’ü kadın, 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Yığılca ilçesinde sabaha karşı devriye görevi yapan polis ve gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Minibüsteki kimlik kontrolünde 4'ü kadın, 20 kişinin Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul’a götürme vaadiyle kaçak göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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