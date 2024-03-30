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        Düzce'de deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

        Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:42
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        Düzce'de deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
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        Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, afet sonrası Düzce genelinde "100 Adet Köy Evi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında 21 konut tamamlandı.

        Projede ilk etapta Asar, Güldere, Çamlısu ve Düzverdüzü köyleri ile Çilimli ilçesinde 8 aile, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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