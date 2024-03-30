Düzce'de deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Projede ilk etapta Asar, Güldere, Çamlısu ve Düzverdüzü köyleri ile Çilimli ilçesinde 8 aile, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, afet sonrası Düzce genelinde "100 Adet Köy Evi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında 21 konut tamamlandı.

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