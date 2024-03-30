Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de gönül verdiği hat sanatında 13 yılda yaklaşık 500 eser ortaya koyan Ebubekir Altıok, ecdat yadigarı sanatı gelecek nesillere aktarmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de gönül verdiği hat sanatında 13 yılda yaklaşık 500 eser ortaya koyan Ebubekir Altıok, ecdat yadigarı sanatı gelecek nesillere aktarmak istiyor.

        Görsel sanatlara merakı çocukluk yıllarında başlayan 42 yaşındaki Altıok, Düzce İmam Hatip Lisesinde okurken hat ve kaligrafi sanatıyla tanıştı.

        Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümündeki lisans eğitiminin ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Altıok, 2010 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

        Hat sanatçıları İsa Yaprak ve Turan Sevgili'den eğitim alan Altıok, İstanbul'da 2011'de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) hat sanatı icazetini aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını 2017 yılında alan Altıok'un 13 yılda ortaya çıkardığı 500'e yakın eserden bazıları, yurt içinde ve yurt dışında sergilendi.

        - "Ölene kadar da yapmayı düşünüyorum"

        Ebubekir Altıok, AA muhabirine, resim yeteneğinin babasından geldiğini belirterek, "İlkokulda resmim çok iyiydi. O da babamdan geliyor. Babam polis memuruydu, iyi kara kalem çizerdi. Ailemizde de benim görmediğim ama anlatılan, yazısı güzel insanların olduğunu biliyorum." dedi.

        Lise yıllarında İslam kültürüyle ilgilenmeye başladığını anlatan Altıok, "Kur'an-ı Kerim, hadis gibi derslerde kitapların kenarlarında, sayfalarda güzel yazılmış tuğra ve hadislerden oluşan hat örneklerini görünce hat sanatına ilgi duymaya başladım. Bunun yanında kaligrafiye de başlamış oldum." diye konuştu.

        Altıok, geleneksele bağlı kalarak klasik eserler ortaya çıkardığını dile getirerek, "Bunun yanı sıra Hilye-i Şerif dediğimiz Peygamberimizin şekil ve şemailinin anlatıldığı levhaları hattatlar olarak çokça yazıyoruz. Ben de bu konuya eğildim ve 50 kadar da klasik dışında bu alanda modern tasarımlarım var. Bunların hepsi Ankara, İstanbul ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda bulunuyor. Hilye-i Şeriflerimle Washington, Londra, Dubai, Katar gibi birçok şehir ve ülkede hat sanatıyla ilgili karma sergilere katıldım." ifadelerini kullandı.

        Hat sanatını geleneksele bağlı kalarak el yapımı, uzun ömürlü kağıtlara uyguladığını aktaran Altıok, şöyle devam etti:

        "Yazdığımız yazı ayet, yani Allah'ın kelamı ve Peygamberin hadisi olduğu için malzemeler de özel oluyor. Kağıdımız, mürekkebimiz, kalemimiz, yazı yazarken ki manevi halimiz hepsi özel. Abdestsiz yazmamaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde İslam olan bir işi yapmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, seviyorum ve ölene kadar da yapmayı düşünüyorum. Bu benim hayat gayem."

        Altıok, İslam kültürünün bir parçası, ecdat yadigarı hat sanatını bir yandan da üniversite öğrencileriyle tanıştırdığı belirterek, "Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümümüz var. Burada bu eğitimleri veriyorum. Haricinde kampüsümüzde Sürekli Eğitim Merkezinde açılan kurslarımız var. Geleneksel usulde bu bayrağı nasıl aldıysam bir şey eksiltmeden, değiştirmeden o mesuliyet bilinciyle genç nesillere devretmeye, öğretmeye, aktarmaya çaba gösteriyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
        Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"

        Benzer Haberler

        Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu
        Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu
        Düzce'de 132 bin 200 makaron ele geçirildi
        Düzce'de 132 bin 200 makaron ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
        Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi
        Düzce'de anaokulu öğrencileri Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezdi
        Düzce'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Düzce'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başlad...
        Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başlad...