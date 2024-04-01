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        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve İtalyan şef Danilo, Düzce'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:54
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        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve İtalyan şef Danilo, Düzce'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi.

        Türk Kızılay Yaşlı Konukevi'nde gerçekleştirilen program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisiyle başladı.

        Bazı yaşlılar öğrencilerin çaldığı hareketli parçalara alkışlarla ve dansla eşlik etti.

        Programın konuğu şef Danilo ve Yılmaz, yaşlılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - İftar sofrasını Danilo'nun tarifleriyle hazırlanan menü süsledi

        İftar yemeğinde ise Danilo'nun tarifleriyle hazırlanan tavuklu şehriye çorbası, patlıcan kebabı, nohutlu pirinç pilavı ve dondurmalı cevizli irmik helvasından oluşan özel menü yaşlıların beğenisine sunuldu.

        Programın ardından gazetecilere konuşan Yılmaz, Türk Kızılay'ın Kaynaşlı'daki konukevinin 47 sakiniyle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Tabii burada bir masanın etrafı aile sofrası gibi oluyor. Biz de bu aile sofrasına misafir olduk bugün. Danilo da sağ olsun bize güzel yemekleri ve menüsüyle eşlik etti. Güzel bir gün geçiriyoruz. Ramazan bir ekmeği bölüşmek, bir masanın etrafında buluşmak, paylaşmak demek." şeklinde konuştu.

        Ramazan ayına özgü iftarın inanılmaz güzel bir duygu olduğunu belirten Şef Danilo, "İftar birlikte olmak, paylaşmak demek. Bunu burada yaşadığım için çok şanslıyım." dedi.

        Programa, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın da katıldı.

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