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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Düzce'de oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:01
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Düzce'de oy verdi.

        Keşir, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile Özlü'nün oy kullanacağı Düzce Konuralp Ortaokulu'na gitti.

        Özlü'nün oyunu vermesinin ardından açıklama yapan Keşir, seçimin huzur içinde geçeceğine inandığını belirterek, "Bugün seçim bitecek ama biz yarın yine hemşehrilerimizle, komşularımızla bir arada olacağız. Geçmiş dönemde yapılanlarla heyecanlanmıştık. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle inşallah heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor." dedi.

        Keşir, daha sonra beraberindekilerle Farabi Anadolu Lisesine geçerek oyunu kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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