Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cip yandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Celal K. idaresindeki 34 AHR 004 plakalı cipte, Gölyaka mevkisinde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.