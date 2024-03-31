Düzce Valisi Aslan, oyunu kullandı

Çıkışta açıklamada bulunan Vali Aslan, vatandaşlık ödevlerini yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olsun. Kazanan milletimiz olsun, kazanan ülkemiz olsun." ifadelerini kullandı.

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