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        Düzce Valisi Aslan, oyunu kullandı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:56
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        Düzce Valisi Aslan, oyunu kullandı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Düzce Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 1172 numaralı sandıkta oy verdi.

        Çıkışta açıklamada bulunan Vali Aslan, vatandaşlık ödevlerini yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olsun. Kazanan milletimiz olsun, kazanan ülkemiz olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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