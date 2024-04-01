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        Cumhur İttifakı'nın Düzce Belediye Başkan adayı Özlü'den seçim sonucu değerlendirmesi:

        Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Faruk Özlü, "Bize oy veren veya vermeyen bütün Düzce'nin belediye başkanıyız. Bütün Düzcelilere hizmet etmek görevimiz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:53
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        Cumhur İttifakı'nın Düzce Belediye Başkan adayı Özlü'den seçim sonucu değerlendirmesi:
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        Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Faruk Özlü, "Bize oy veren veya vermeyen bütün Düzce'nin belediye başkanıyız. Bütün Düzcelilere hizmet etmek görevimiz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız." dedi.

        Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cedidiye Meydanı'nda toplanan ve Özlü lehine slogan atan vatandaşlar, sevinç gösterisi yaptı.

        Özlü, kutlama alanında yaptığı konuşmada, "Aslında bu akşamki bu toplantımız kutlama toplantısından öte teşekkür toplantısıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bize oy veren veya vermeyen bütün Düzce'nin belediye başkanıyız. Bütün Düzcelilere hizmet etmek görevimiz. Hiçbir zaman da ayrımcılık yapmadık, bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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