Düzce'de Faruk Özlü başkan seçildi, AK Parti 3, MHP 3, CHP 1 ilçede seçim kazandı
DÜZCE'nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara AK Parti adayı Faruk Özlü belediye bakanı oldu.
DÜZCE’nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara AK Parti adayı Faruk Özlü belediye bakanı oldu. Özlü'nün yanı sıra AK Parti 3 ilçe ile 1 beldede, MHP 3 ilçe ve 1 beldede, CHP ise 1 ilçede belediye bakanlığı kazandı.
Düzce’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti Faruk Özlü, Belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Özlü’nün seçilmesinin ardından Düzce Belediyesi binası önünde kurulan ramazan etkinlik çadırında toplanarak kutlama yaptı. İlçelerde ise AK Parti 4, MHP 3 ve CHP belediye başkanlığı kazandı.
Kazanan adayların isimleri öyle:
Düzce merkezde AK Parti’li Faruk Özlü, Yığılca’da AK Parti’li Selami Savaş, Gümüşova’da AK Parti’li Kenan Sübekçi, Çilimli’de AK Parti’li Yılmaz Yıldız, Gölyaka’da MHP’li Muzaffer Coşkun Cumayeri’nde MHP'li Mustafa Koloğlu ve Kaynalı’da MHP'li Eftal Altundal, Akçakoca’da CHP’li Fikret Albayrak seçildi.
YRP ADAYI TÜRKÜCÜ DAVUT GÜLOĞLU EN YÜKSEK İKİNCİ OYU ALAN İSİM OLDU
Bu arada Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye başkan adayı olan türkücü Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre en çok oyu alan ikinci isim oldu.
FARUK ÖZLÜ KİMDİR
Faruk Özlü, 19 Kasım 1962 tarihinde Ahmet Düzce'de doğdu. Düzce Lisesini bitirmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Makine Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Yüksek lisans ve doktora yaptı. Ardından İspanya'da Proje Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı. Kariyerine 1987 üniversite öğrenimini tamamladığı okulda Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Sözleşmeli Personel ve Mühendis olarak görevlendirildi. Aynı kurumda sonradan Uzman, Proje Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türkiye'nin ilk milli tasarımı ALTAY, ülkenin ilk insansız hava aracı ANKA ve üretilen ilk milli gemi MİLGEM projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı. Birçok şirkette Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 10 Şubat 2015 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için Müsteşar Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı. 65'inci Türkiye Hükûmeti'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi. 2019 Yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanı olarak seçilen Özlü, ikinci dönem belediye başkanı olarak yeniden seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Özlü, İngilizce bilmektedir.
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