Düzce'de Faruk Özlü başkan seçildi, AK Parti 3, MHP 3, CHP 1 ilçede seçim kazandı

DÜZCE’nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara AK Parti adayı Faruk Özlü belediye bakanı oldu. Özlü'nün yanı sıra AK Parti 3 ilçe ile 1 beldede, MHP 3 ilçe ve 1 beldede, CHP ise 1 ilçede belediye bakanlığı kazandı.

Düzce’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti Faruk Özlü, Belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Özlü’nün seçilmesinin ardından Düzce Belediyesi binası önünde kurulan ramazan etkinlik çadırında toplanarak kutlama yaptı. İlçelerde ise AK Parti 4, MHP 3 ve CHP belediye başkanlığı kazandı.

Kazanan adayların isimleri öyle: Düzce merkezde AK Parti’li Faruk Özlü, Yığılca’da AK Parti’li Selami Savaş, Gümüşova’da AK Parti’li Kenan Sübekçi, Çilimli’de AK Parti’li Yılmaz Yıldız, Gölyaka’da MHP’li Muzaffer Coşkun Cumayeri’nde MHP'li Mustafa Koloğlu ve Kaynalı’da MHP'li Eftal Altundal, Akçakoca’da CHP’li Fikret Albayrak seçildi. YRP ADAYI TÜRKÜCÜ DAVUT GÜLOĞLU EN YÜKSEK İKİNCİ OYU ALAN İSİM OLDU Bu arada Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye başkan adayı olan türkücü Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre en çok oyu alan ikinci isim oldu.