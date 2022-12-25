İYİ Parti Gölyaka 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

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DÜZCE (AA) - İYİ Parti Gölyaka İlçe Başkanlığına yeniden İsmail Baklacı getirildi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen 3. Olağan İlçe Kongresi'ne, İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Merkez İlçe Başkanı Hakan Deniz ve partililer katıldı.



Kongrede konuşan Er, "Eski yönetimimize verdikleri emek için teşekkür ediyor, İsmail Baklacı Başkanıma ve yeni seçilen ilçe yönetim kuruluna başarılar diliyorum." dedi.



Tek listeyle girilen seçimde yeniden güven tazeleyen Baklacı'nın yeni yönetim kurulu, Metin Şirin, Basri Telci, Türkan Özer, Selma Memiş, İlkan Acar, Ahmet Sivil, Hasan İmamoğlu, Hasan Başar, Nazım Yirmibeş, Beste Can, Fatih Şükrü Karadeniz, Salim Arı, Osman Kılıçarslan, Hasret Cinali, Hüseyin Yavuz, Ramazan Uzlu, Ali Siviloğlu, Ersin Yılmaz, Selahattin Bıyıklı ve Orhan Arslan'dan oluştu.

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