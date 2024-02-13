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        Düzce'de ahır ve samanlık yandı; 4 büyükbaş öldü

        DÜZCE´de çıkan yangında, ahır ve samanlık yandı. Ahırdaki 4 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:40
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        Düzce'de ahır ve samanlık yandı; 4 büyükbaş öldü
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        DÜZCE´de çıkan yangında, ahır ve samanlık yandı. Ahırdaki 4 büyükbaş öldü.

        Karadere Hasanağa köyünde Mehmet Günaydın´a ait samanlık ve ahırda saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın, kısa sürede iki yapıyı da sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını, müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında ahırda bulunan biri gebe, 4 büyükbaş öldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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