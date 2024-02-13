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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları

        Düzce'de son bir haftada yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:05
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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
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        Düzce'de son bir haftada yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-12 Şubat'ta kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda ve adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 135 fişek, 6 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Uyuşturucu operasyonlarında, 268 gram uyuşturucu madde, 101 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 66 şüpheliden ikisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla ilgili 2 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde de 3 bin 871 litre kaçak akaryakıt, 17 litre kaçak içki yakalandı, 6 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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