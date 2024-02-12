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        Düzce'de hafif ticari araç at arabasına çarptı, 5 kişi yaralandı

        Düzce'de hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:26
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        Düzce'de hafif ticari araç at arabasına çarptı, 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu'nda seyreden M.T. idaresindeki 55 AFT 779 plakalı hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi 1439 Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Y.D'nin kullandığı at arabasına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ile at, yol kenarındaki kanala yuvarlandı.

        Kazada sürücüler M.T. ve Y.D. ile at arabasındaki E.D, T.E.D. ve A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Bölge sakinleri yolu trafiğe kapattı

        Kazanın ardından çevre sakinleri, bölgede çok sık kaza yaşandığını öne sürerek protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri çağrıldı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kaza yerine gelerek bölge sakinleriyle konuştu. Bir süre sonra çevre sakinleri, bölgeden ayrıldı.

        Kanala düşen at, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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