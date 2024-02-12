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        Düzce'de teknolojik katlı otoparklar inşa edilecek

        Düzce'de otopark sorununun çözümü için farklı noktalara teknolojik katlı otoparkların yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:54
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        Düzce'de teknolojik katlı otoparklar inşa edilecek
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        Düzce'de otopark sorununun çözümü için farklı noktalara teknolojik katlı otoparkların yapılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilin kronik sorunlarının başında gelen otopark sıkıntısının çözümü için harekete geçildi.

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, "Katlı otoparkların biri Cedidiye Meydanı'na, bir diğeri Valilik meydanına yakın yerde olacak. Aşağı yukarı 4, 5 yerde katlı otopark projemiz var. Teknolojik katlı otoparklar; düğmeye basıyorsunuz, aracınızı alıyor yukarı çıkarıyor, basıyorsunuz aracınızı size getiriyor. Bu tip otoparklarda 300 metrekarelik arsaya 72 araç sığabiliyor." bilgisini paylaştı.

        Mevcut otoparklara da düzenleme getirdiklerini bildiren Özlü, konunun belediye meclisinde gündeme sunulduğunu, yönetmelik doğrultusunda yasal düzenlemelere gidileceğini, otoparkların standart olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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