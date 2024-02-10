Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı tırın dorsesi, Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde araçtan ayrılarak yolun ortasında durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.
Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, dorsenin vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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