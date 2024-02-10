Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı

Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

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