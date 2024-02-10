Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı tırın dorsesi, Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde araçtan ayrılarak yolun ortasında durdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.

        Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, dorsenin vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...