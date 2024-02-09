Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ali K. yönetimindeki 81 AAV 505 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişinde, kavşak içerisinden manevra yapan İsmail K'nin kullandığı 81 ABZ 218 motosikletle çarpıştı.
Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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