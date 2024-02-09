Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ali K. yönetimindeki 81 AAV 505 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişinde, kavşak içerisinden manevra yapan İsmail K'nin kullandığı 81 ABZ 218 motosikletle çarpıştı.

        Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'tan bir transfer daha!
        Beşiktaş'tan bir transfer daha!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...
        Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor
        Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor
        POLİS EKİPLERİ, YANMA TEHLİKESİ OLAN TÜRK BAYRAĞINI GÜVENLİ YERE ALDI  
        POLİS EKİPLERİ, YANMA TEHLİKESİ OLAN TÜRK BAYRAĞINI GÜVENLİ YERE ALDI  
        Polis ekipleri, yanma tehlikesi olan Türk bayrağını güvenli yere aldı
        Polis ekipleri, yanma tehlikesi olan Türk bayrağını güvenli yere aldı
        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü