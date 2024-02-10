Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        G.M. idaresindeki 81 BG 847 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 81 KJ 532 plakalı panelvan, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile panelvanda bulunan H.D. yaralandı.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katı...
        Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor
        Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor
        POLİS EKİPLERİ, YANMA TEHLİKESİ OLAN TÜRK BAYRAĞINI GÜVENLİ YERE ALDI  
        POLİS EKİPLERİ, YANMA TEHLİKESİ OLAN TÜRK BAYRAĞINI GÜVENLİ YERE ALDI  