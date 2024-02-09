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        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Düzce'de AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 7 ilçe ve 2 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:45
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        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Düzce'de AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 7 ilçe ve 2 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

        Düzce Belediyesi Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Elitaş, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi.

        Türkiye'de 1994 öncesi belediyeciliğe değinen Elitaş, "Bundan önceki belediyecilikte ne çöpler toplanır ne su akar ne insan doğduğunda hizmet görür ne de insan dünyasını değiştirirken yolcu edilirdi. Bugün Türkiye'nin her tarafında 1994 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla sadece AK Partili belediyelerin değil tüm belediye başkanlarının örnek aldığı bir belediyecilik ortaya çıktı." diye konuştu.

        Elitaş, bir davaya hizmet etmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Şimdi bakıyorum, görüyorum. Bizimle uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmış, beraber kol kola yürüdüğümüz arkadaşlar, aday olmadım diye bir partiden aday gösteriliyor. Allah rızası için bu siyaset, görücüye çıkma yolu, başkalarına gitme yolu değil. Bir davaya inanma, hedefe ulaşma yoludur. Hemen hemen 3-3,5 aydır aday tespit çalışmalarına başladık. Cumhurbaşkanımızın yanındaki danışmanların, Cumhurbaşkanımızın, ilk defa belediye başkanı adaylığı sürecinde bu kadar uzun süreli bir çalışmayı yaptığını görüyoruz. En doğruyu seçtiğimiz konusunda kanaatimiz oluştu. İnşallah doğru yapmışızdır diye ümit ediyorum. Ben kendilerine inanıyorum, güveniyorum. Tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Düzce'de MHP ile ittifakın olmadığını dile getiren Elitaş, şunları kaydetti:

        "Liderlerimizin, genel başkanlarımızın birbirlerine nezaketi, onların birbirlerine yaptıkları davranış şekilleri içerisinde kardeşçe bir rekabetin, kim kazanırsa kazansın Cumhur İttifakı kazanacak şekilde bir faaliyetin oluşmasını özellikle istirham ediyorum. Aramıza fitne sokmaya çalışanlar olabilir. Cumhur İttifakı'nın bugün 63 şehirde ittifak olarak girdiği bir süreçte Düzce'mizde rekabet yaparken, rekabeti asil bir şekilde yapmak önce il başkanımıza, belediye başkanımıza ve size düşer. Kimsenin kalbini kırmadan, Düzce'de yaşayan 500 bine yakın insanın gönlüne girmek için gayret verirken ittifakımız olan arkadaşlarımızın da kalbini kırmamak en önemli görevlerimizden biridir.

        Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Düzce'den yükselen sesin zirveye çıkmasını istirham ediyorum. Allah yardımcımız olsun, inşallah çıktığımız yolda başımız öne eğilmesin. Cumhurbaşkanımıza buradan 1 Nisan günü bütün mazbatalarla birlikte başımız dik bir şekilde gideceğimizi ümit ediyorum."

        - "Kendini değil, kentini düşünenler olarak gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz"

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü başta olmak üzere görev alan ve alacak tüm belediye başkan adaylarının kendini değil, kentini düşünen başkanlar olacaklarını belirtti.

        AK Parti belediyeciliğinin en önemli farkının bu olduğunu dile getiren Keşir, "Seçimde aday belirleme süreçleri yoğun geçer. Genel merkeze birden fazla seçenekli isimler gitti. Genel merkez Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir takdirde bulundu. Bizler en iyi meclis üyesi listelerini yaparak adaylarımızla birlikte 10-0 hedefine ulaşmak için gece gündüz çalışacağız. Bizler ilçemizde, beldemizde ve merkezde kendini değil, kentini düşünen, kenti için hizmet etmeye çalışan arkadaşlar olarak gece gündüz demeden hem seçimden önce hem de seçimden sonraki dönemde hep birlikte kardeşlik hukukuyla çalışmaya söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, ilçe ve belde belediye başkanları teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        İlçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şöyle:

        "Akçakoca-Osman Cumhur, Cumayeri-Recep Tuna, Yığılca-Selami Savaş, Gölyaka-Yakup Demircan, Kaynaşlı-Ahmet Türkmen, Gümüşova-Kenan Subekçi, Çilimli-Yılmaz Yıldız, Beyköy beldesi-Osman Kılıç, Boğaziçi beldesi-İbrahim Ercan."

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