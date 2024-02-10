Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de koyunlarını kaybeden besicinin yardımına jandarma yetişti

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de koyunlarını kaybeden besicinin yardımına jandarma yetişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti.

        Yıldız’ın durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

        Jandarma köy kırsalında yaptığı çalışmalar sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da aday tanıtım toplantısına katıl...
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Düzce ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı