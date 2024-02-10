Düzce'de koyunlarını kaybeden besicinin yardımına jandarma yetişti
Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti.
Yıldız’ın durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.
Jandarma köy kırsalında yaptığı çalışmalar sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.
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