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        Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

        Düzce'de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Gölyaka ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:36
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        Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Düzce'de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Gölyaka ilçesinde toprağa verildi.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Kaymak için Kültür Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaymak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölyaka Merkez Mezarlığına defnedildi.

        Törene, Kaymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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