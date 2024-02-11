Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Kaymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Kaymak için Kültür Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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