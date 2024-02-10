Düzce'de bir otomobil hareket halindeyken alev alıp yandı
Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Düzce’de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Merkeze bağlı Nasırlı köyü yolunda ilerleyen E.S. İdaresindeki 81 DG 610 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı.
Sürücü, durumu fark ettikten sonra yol kenarına çektiği aracından indi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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