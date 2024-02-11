Düzce'de şubatta sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti

Gölet çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile soğuk hava dolayısıyla erimeyen karlar kartpostallık manzara oluşturdu.

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