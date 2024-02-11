Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de şubatta sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti

        Düzce merkez ve sahil şeridinde mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesiminde sıfırın altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de şubatta sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce merkez ve sahil şeridinde mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesiminde sıfırın altına düştü.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hafta sonu tatilinde ilçede vakit geçirmek isteyenler, sahil şeridinde, yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve kafelerde vakit geçirdi.

        İlin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava etkisini sürdürdü. Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 1280 metre rakımlı Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

        Gölet çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile soğuk hava dolayısıyla erimeyen karlar kartpostallık manzara oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada
        Seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada
        Düzce'de bir otomobil hareket halindeyken alev alıp yandı
        Düzce'de bir otomobil hareket halindeyken alev alıp yandı
        Düzce'de koyunlarını kaybeden besicinin yardımına jandarma yetişti
        Düzce'de koyunlarını kaybeden besicinin yardımına jandarma yetişti
        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
        Tırdan ayrılan dorse Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı