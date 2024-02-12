Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Lig'de namağlup şampiyon oldu

Yayımlanan tebrik mesajında, "Üniversitemiz kadın voleybol takımını, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2023-2024 faaliyet programı kapsamında yer alan müsabakalar, Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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