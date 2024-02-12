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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:45
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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı, Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü özel araçla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Jandarma ve polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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