Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı, Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü özel araçla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Jandarma ve polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.
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