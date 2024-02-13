Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ardiyede çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ardiyede çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Üçköprü köyü Yenidoğan Mahallesi'nde Mehmet Eker'e ait tekstil fabrikasının yanında bulunan ardiyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
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