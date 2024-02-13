Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu

Üçköprü köyü Yenidoğan Mahallesi'nde Mehmet Eker'e ait tekstil fabrikasının yanında bulunan ardiyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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