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        Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ardiyede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:40
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        Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ardiyede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Üçköprü köyü Yenidoğan Mahallesi'nde Mehmet Eker'e ait tekstil fabrikasının yanında bulunan ardiyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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