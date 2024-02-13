Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze Karadeere Hasanağa köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.