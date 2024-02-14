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        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:11 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:14
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        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik takibe alınan H.D'nin kullandığı araç, ilçe girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 53,7 gram metamfetamin, 6,8 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 cam pipo ve yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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