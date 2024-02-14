Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Araçta yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 53,7 gram metamfetamin, 6,8 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 cam pipo ve yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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