Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 gözaltı; evini günlük kiraya verene 600 bin TL ceza

         DÜZCE'depolisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan, evini fuhuş için günlük olarak kiraya veren M.U.'ya 600 bin TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:42 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 gözaltı; evini günlük kiraya verene 600 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

         DÜZCE'depolisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan, evini fuhuş için günlük olarak kiraya veren M.U.'ya 600 bin TL para cezası uygulandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Düzce Üniversitesi bölgesindeki günlük kiralık evlerde fuhuş yapıldığına dair şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, bu kapsamda 50 dairede denetim yaptı. Denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu H.A., M.L. ve C.D. isimli kadınlar ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen K.L. isimli kişi ve evini fuhuş için günlük kiraya veren M.U., yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, gözaltına alınanlar arasında olan M.U.'ya evini yasa dışı yollarla fuhuş için günlük şekilde kiraya verdiği gerekçesiyle 600 bin TL para cezası uygulandı.

        Bu arada, gözaltına alınan kadınlardan birinin emniyete götürüldüğü sırada yanında 2 çocuğunun olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
        Otizmlilerin öğrenirken ürettiği hediyelik eşyalar, depremzede özel çocukla...
        Otizmlilerin öğrenirken ürettiği hediyelik eşyalar, depremzede özel çocukla...
        Düzce'de ahır ve samanlık yandı; 4 büyükbaş öldü
        Düzce'de ahır ve samanlık yandı; 4 büyükbaş öldü
        Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
        Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
        Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu
        Düzce'de ardiyede çıkan yangın hasara neden oldu